 الجمهور يفتح النار على جود عزيز بعد تخليها عن الحجاب (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

فتح الجمهور النار على الفنانة الشابة جود عزيز بعد أن تخلت عن الحجاب رغم مرور فترة قصيرة على ارتدائه.

وأعلنت جود عبر نشرها صورة على سناب شات، أنها خلعت الحجاب، مما تسبب في موجة جدل.

وكانت جود خرجت في مقطع فيديو لها قبل 4 أشهر، أثناء إعلانها ارتداء الحجاب، وقرارها الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرار خلع الحجاب لم يلق ترحيبًا من قبل جمهور جود ، حيث هاجموها بشدة، واتهموها بتعمد إثارة الجدل من أجل الشهرة، بدون رد واضح من جود نحو قرارها المفاجئ بخلع الحجاب.