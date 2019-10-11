حارق فصله بمدرسة صبيا في “دار الملاحظة الاجتماعية”

تركي السالم(صدى):

قامت الجهات الأمنية في جازان بإيداع الطالب الذي حرق فصله مدرسة بمحافظة صبيا بمنطقة جازان أول من أمس، في دار الملاحظة الاجتماعية بالمنطقة.

وجاء ذلك لحين استكمال الإجراءات النظامية، بعد بدء التحقيقات في القضية بشكل فوري بعد وقوع الحادثة.

ودار الملاحظة الاجتماعية، هي الإدارة المختصة بتوقيف الأحداث ومن هو في مثل سن الطالب حارق فصله.

وكان الطالب أوضح أنه أقدم على فعلته بناء على طلب من طالب آخر بمقابل مادي؛ ما استدعى إدارة المدرسة لإنهاء الإجراءات، وطلب الجهات الأمنية لاستكمال التحقيقات.