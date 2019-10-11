رغد صدام حسين تفتح النار على ترامب بعد اعتراف مثير له

بغداد (صدى):

حرصت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل على التعليق بشأن إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمريكا أخطأت بتدخلها في الشرق الأوسط بذرائع باطلة.

وقالت رغد عبر «تويتر» : نعرف منذ البدء انه قرار جائر وخطأ، لكن من سيعوض البلد الذي دمر؟؟ .

وتابعت : ومن سيعوضنا والدي واخوتي وابن اخي اللذين استشدوا وهم يدافعون عن بلدهم؟؟، ومن يعوض العراقيين عن شهدائهم الذين يموتون كل يوم بالعشرات ظلمًا وبهتانًا؟؟ .

واختتمت: أنا أعلم..أن عوضنا عند الله كبير في نصر كبير بإذنه..

وكان الرئيس الأمريكي غرد متحسرا على، إنفاق بلاده ثمانية تريليونات دولار للقتال ولعب دور الشرطة في الشرق الأوسط.. آلاف من جنودنا العظماء قتلوا أو أصيبوا بجروح حرجة، فيما قتل ملايين الأشخاص في الطرف الآخر.

ورأى ترامب أن ذهاب بلاده إلى الشرق الأوسط كان أسوأ قرار اتخذ في تاريخها.