مراهق يخنق زوجة والده في الفراش لرفضها ممارسة الفاحشة معه

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة بني سويف المصرية جريمة بشعة هزت أركان المحافظة بعد أن أقدم مراهق على قتل زوجة والده؛ لرفضها ممارسة الرذيلة معه.

وكانت تلقت أجهزة الأمن بلاغًا يفيد بعثور المواطن مصطفى .س، على زوجته نعمة والبالغة 27 عامًا،سنة جثة هامدة بمنزلهما.

وبالفحص تبين وجود آثار خنق على جثة المتوفاة وأن هناك شبهة جنائية.

وكشفت التحقيقات أن وراء الجريمة عصام م. س، البالغ 17 عامًا، وهو نجل زوج المجني عليها.

واعترف المراهق المتهم بارتكاب الجريمة بعدما حاول التعدي عليها جنسيًا داخل غرفتها، إلا أنها رفضت ومنعته وهددته بفضح أمره أمام زوجها.

وتخلص المراهق على زوجه والده بخنقها قبل مجيء والده، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.