انتهاء أزمة تركي آل الشيخ والخطيب أخيرًا.. التفاصيل

نواف السالم(صدى):

انتهت أخيرًا أزمة المستشار تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المصري التي اشتعلت واستمرت أشهر عديدة.

وكشف الإعلامي المصري أحمد شوبير عن تفاصيل نهاية الخلاف الذي كان قائمًا بين تركي آل الشيخ وزير الترفيه ، ومجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: الفيديو الذي نشره آل الشيخ، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ والذي تمنى فيه الشفاء لمحمود الخطيب من الوعكة الصحية التي ألمت به خلال الفترة الحالية لاقى ترحيبا وسعا من الجميع داخل القلعة الحمراء.

وأضاف: كلام آل الشيخ، شيء إيجابى للغاية ولاقى استحسان الجميع داخل القلعة الحمراء خصوصا داخل مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية.

وتابع : الأزمة بين الطرفين انتهت تمامًا، والعلاقات ستعود بشكل تدريجي بين الطرفين.

ونشر آل الشيخ ومالك نادي ألميريا الإسباني مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وتمنى خلاله الشفاء للخطيب بعد أنباء عن حاجة رئيس الأهلي لتدخل طبي وجراحي جديد بسبب آلام الظهر التي يعاني منها.

وفي وقت سابق خلال الأيام الماضية علق آل الشيخ على أزمة مرتضى منصور والخطيب بقوله: الخطيب له وعليه .. نتفق ونختلف .. لكنني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق.. أدعمه وأسانده في تلك الحالة، نتفق أو نختلف حول الكرة هذا شأن طبيعي، لكن التعرض لأهله عيب وحرام.