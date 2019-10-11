الأمطار تحتجز الأسر في الدرب.. ومطالب بحلول عاجلة

تركي السالم(صدى):

واصلت الأمطار هطولها على منطقة جازن خلال الساعات الماضية ما بين متوسطة إلى غزيرة وصاحبتها الصواعق الرعدية الشدية .

وتسببت الأمطار في جريان السيول في مختلف المحافظات، ونتج عنها انقطاعات طرق واحتجازات قرى.

وأدت الأمطار على الرغم من تلطيفها للأجواء فر مكز ريم بمحافظة الدرب إلى إعاقة حركة الأهالي.

ولم يتمكن أهالي قرية كادون وما جاورها من الوصول لمنازلهم، بعد أن تسبب وادي فيشان في قطع الطريق.

وما زالت السيول مستمرة في جريانها، وسط مطالبات الأهالي للجهات المعنية بحلول عاجلة.