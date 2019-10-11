بالمخالفة للأنظمة.. فتاة تتجول بفستان فاضح في الرياض (صور)
أظهر مقطع مصور، امرأة ترتدي ملابس فاضحة وتتجول أمام مركز تسوق شهير في الرياض، بالمخالفة للأنظمة.
وظهرت المرأة، وهي ترتدي فستانًا أحمر ضيق وقصير وتتجول أمام المركز، ما أدى إلى إثارة غضب المواطنين ومطالبين بمعاقبتها.
وارتكبت المرأة بهذا السلوك مخالفة لنظام الحكم في المملكة الذي يعتمد على الشريعة الإسلامية التي تفرض الحجاب على المرأة، وللذوق العام.
أما بالنسبة لمخالفة النظام، فقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم على أن « المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض» .
كما ذكرت المادة السابعة « يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة ».
وبالنسبة للذوق العام فقد جاء في المادة الرابعة لهذا النظام أنه: لا يجوز الظهور في مكان عام بري أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.
وحددت اللائحة عقوبة كل من يرتدي لباس غير لائق في الأماكن العامة، بغرامة قدرها 100 ريال في المرة الأولى، و200 ريال في حالة تكرار المخالفة.
الشاعر[ عدد التعليقات: 470 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا مايريدة ابن ابية لعنة الله علية
حفراوي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
الشكوى لله
(فذرهم يخوضو ويلعبو حتى يلاقو يومهم الذي يوعدون(
زائر[ عدد التعليقات: 3538 ] نشر منذ 4 ساعات
قوانين الذوق العام عملت على الشاب السعودي اذا دخلوا السياح ويتم محاسبته ام غير كذا لا وحريه شخصية
شبيه الريح[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 4 ساعات
قال فتاة قال…..هههههههههههههههه…هذه عجوز شمطاء
الابهاوي[ عدد التعليقات: 590 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا
رجال والعياذ بالله
ماوكلي[ عدد التعليقات: 469 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا مرض الهذاء يصيب بعض النساء ماتدري وين هي رايحه الله يرفع ضرها ولا يبلى المسلمين
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3929 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3102 ] نشر منذ 2 ساعتين
فرحانة تترزز بكرشتها كنها مطب بلدية سوتة بدون نفس
مدري يجبوها لوحدها وإلا بكرشوها بكرشتها
زائر[ عدد التعليقات: 948 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي المفروض غرامة ١٠٠٠٠٠ ألف للمره الأولى
🕊[ عدد التعليقات: 5307 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههه استغفر الله وربي العبايه ستر لبعض الاجسام اعوذبالله
طير شلوى[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة
المخرج عاوز كد
الله يرحم ايام الهئية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84224 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, سيعاقبونها عقاب مرير ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29400 ] نشر منذ 22 دقيقة
لا اضن انها امراءه بل احد الشواذ
algernaas4[ عدد التعليقات: 1035 ] نشر منذ 13 دقيقة
هذا مخنث ومستخنث مو فتاه ولا مره مبين من جسمه لعنة الله عليه
فيصل[ عدد التعليقات: 1002 ] نشر منذ 11 دقيقة
والعقاب من الله ادهى وامر
سوف يعاقبنا به
وبعدين والله اللطمه والعبايه
ستر للمعيز
ولعمو عبدو
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4591 ] نشر منذ 11 دقيقة
مافية وحدة طبيعية تفعل ذلك …؟؟!