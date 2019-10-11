بالمخالفة للأنظمة.. فتاة تتجول بفستان فاضح في الرياض (صور)

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع مصور، امرأة ترتدي ملابس فاضحة وتتجول أمام مركز تسوق شهير في الرياض، بالمخالفة للأنظمة.

وظهرت المرأة، وهي ترتدي فستانًا أحمر ضيق وقصير وتتجول أمام المركز، ما أدى إلى إثارة غضب المواطنين ومطالبين بمعاقبتها.

وارتكبت المرأة بهذا السلوك مخالفة لنظام الحكم في المملكة الذي يعتمد على الشريعة الإسلامية التي تفرض الحجاب على المرأة، وللذوق العام.

أما بالنسبة لمخالفة النظام، فقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم على أن « المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض» .

كما ذكرت المادة السابعة « يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة ».

وبالنسبة للذوق العام فقد جاء في المادة الرابعة لهذا النظام أنه: لا يجوز الظهور في مكان عام بري أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.

وحددت اللائحة عقوبة كل من يرتدي لباس غير لائق في الأماكن العامة، بغرامة قدرها 100 ريال في المرة الأولى، و200 ريال في حالة تكرار المخالفة.