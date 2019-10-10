مبادرة الدعم للأكياس القابلة لإعادة الإستخدام لمحاربة سرطان الثدي

صيتة العماش(صدى):

في مبادرة خيرية تحت مسمى ” اشتر الأخضر, ادعم الوردي ” والتي تقوم بالترويج للأكياس القابلة للإستعمال بدعم من جمعية زهرة لمحاربة سرطان الثدي. اطلق لولو هايبرماركت بالرياض بمول , أطياف مول, اليرموك هذه المبادرة والتى تحمل هدفين منهما دعم المحافظة على البيئة. لكل كيس قابل لإعادة الإستعمال يتم شراؤه من لولو, والتى ستقوم بالتبرع بمبلغ 1 ريال لصالح جمعية زهرة لمحاربة سرطان الثدي .

وقد تم تدشين هذه المبادرة بحضور السيدة عواطف الحوشان – عضو مجلس إدارة جمعية زهرة.

والسيد شهيم محمد المدير الإقليمي لمجموعة لولو في المملكة. وقال السيد شهيمً عن هذه المناسبة انه بالعودة للتقارير السابقة, فان المملكة العربية السعودية صنفت رقم واحد ضمن أكثر البلدان التي تصاب فيها النساء بسرطان الثدي, مما يقارب 30% من مجموع النساء في الدولة. نحن في لولو نحرص على تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية الكبرى, لهذا قمنا بفكرة ذات وجهين هذه الحملة ستركز على المشكلة الحالية. هذه المبادرة ستدعوا الجميع للمحافظة على الأرض من خلال تقليل و رفض استخدام البلاستيك هذا من جهم بينما من جهة أخرى تساعد المرضى على التغلب على الأمراض.”

حيث قامت بتخصيص كاونتر محاسبة أخضر في جميع فروعها, حيث العملاء بإمكانهم الحصول على ممر محاسبة سريع لتوفير الوقت خلال التسوق حيث بإمكانهم استخدام الأكياس القابلة لإعادة الإستعمال. هذا الكاونتر سيكون متوفراً دائماً في جميع الفروع.

بجانب كونها معروفة لتوفيرها مجموعة كبيرة من المنتجات و خدمة العملاء .

مضيفا بانها دائما ما كانت سباقة لأخذ زمام المبادرة, في المحافظة على البيئة, و خصوصاً توسيع نطاق المساعدة للأناس المحتاجين. طوال الأعوام. وهي تمثل شركة التجزئة الأكبر في المنطقة حيث قامت بالعديد من المبادرات لدعم المحتاجين و ستكمل هذه المسيرة في المستقبل.