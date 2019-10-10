بالفيديو.. مشاجرة بين مشجعات إيرانيات ونساء من الشرطة وسط المدرجات

نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول مواجهات بين قوات الشرطة النسائية الإيرانية ومشجعات بعدما حاولن اعتقال مشجعة كانت ترفع لافتة تحيي فيها مشجعة نادي استقلال طهران التي أقدمت على الانتحار الشهر الماضي والتي عرفت بـ“ المشجعة الزرقاء “.

وجاء ذلك في أول يوم من الحضور داخل المدرجات بعد انقطاع دام نحو 40 عاماً، حيث سمح لنحو أربعة آلاف مشجعة إيرانية بحضور مباراة إيران وكمبوديا التي بدأت مساء اليوم الخميس في ملعب آزادي وسط العاصمة طهران.

ويذكر أنه تم السماح للنساء بالحضور إلى مدرجات الملاعب في إيران، بعد أن هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بتعليق عضوية البلاد بسبب سياستها الخاصة بالرجال فقط.