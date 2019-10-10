القبض على مقيمين قتلا ثالث قبل هروبهما خارج المملكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة المدينة المنورة، من ضبط قاتل ورفيقه بعدما قتلا مقيمًا من بندي جلدتهما في محافظة العلا.

وتفصيلًا، تلقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمدينة معلومات تفيد بالعثور على سيارة وبداخلها آثار دماء، فيما عثر على جثة قائدها في أحد الأودية وقد أوضح كفيله أنه متغيب عنه.

وأوضحت التحريات أن المتغيب يعمل في مزارع التمور في قرية الجديدة بالعلا، ولديه مبالغ مالية بعد بيع التمور، فيما اكتشفت الشرطة أن أحد الجناة في إدارة الوافدين بالمدينة حصل على تأشيرة خروج نهائي، وباقٍ على سفره بضع ساعات.

وقبضت الشرطة عليه وعلى رفيقه الآخر في محافظة العلا، حيث اعترفا بقتل المجني عليه وسلب ما بحوزته من مال.

واتضح أن الخطة كانت أن يركب أحدهما مع المجني عليه بحجة توصيله إلى الجديدة في العلا، ومتابعة الآخر له بسيارة أخرى، ثم تعدى القاتل عليه عند مفرق السليلة، حتى فارق الحياة، وحضر رفيق الجاني بالتزامن مع قتل المجني عليه.

وهرب الاثنان بعدما استوليا على المال الذي كان بحوزة المجني عليه، وبعد ذلك بـ10 أيام عاد القاتل ونقل مكان السيارة والجثمان التي بداخلها، وتخلص من الجثة برميها في أحد أودية الجبال بطريق ينبع، فيما أوقف السيارة في المكان الذي عثر عليها فيه بالمدينة.

واعترف المتهمان بالجريمة وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.