إخلاء 4 فلل متجاورة بعد نشوب حريق كبير بجدة

نايف السالم(صدى):

اندلع اليوم الخميس، حريقًا في ارتداد 4 فلل شمال محافظة جدة، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الموقع وسيطرت على الحريق.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ أخلت 4 فلل متجاورة بعد نشوب حريق في ارتداد أدى إلى تصاعد الأدخنة وتسللت إلى أروقة الفلل.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء نجحت في إخماد الحريق، واستخدم في عمليات الإخماد الفروع الأرضية مع وجود فرق الإسناد بموقع الحادث.