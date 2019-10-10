بسبب « بلوك » .. زوجة تطلب الطلاق

القاهرة(صدى):

طالبت امرأة مصرية، في إحدى محاكم الأسرة، إقامة دعوى طلاق للضرر من زوجها.

وقالت رضوى: ” تزوجت زواجاً تقليدياً منذ 8 أعوام، من زوجي صاحب مصنع ألمونتال، وكانت حياتنا طبيعية إلى أن اكتشفت أنه يعشق البنات والسيدات، ولأنه ميسور مادياً، يتحدث إليهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن لديه ولدان، مفيش فايدة عينه زايغة “.

وأضافت: ” اللي فيه داء مبيبطلوش، وهو مريض بعشق البنات والستات، شوفت محادثات خارجة وصور بنات، راح عاملي بلوك على الواتس والفيس والانستجرام والايمو، وعمل للموبايل باسورد مدعيًا أنها حرية شخصية، بس عمل كدة علشان يكمل خيانته ليا، طلبت منه الطلاق رفضت فلجأت للمحكمة لإقامة دعوى طلاق للضرر “.