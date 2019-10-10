الجمعية النسائية الأولى بجدة تحصد جائزة الملك خالد

حسين العلي(صدى):

حصدت الجمعية النسائية الخيرية الأولى جائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية لعام 2019م، المركز الثاني.

صرحت بذلك رئيسة مجلس إدارة الجمعية، الدكتورة هالة على الشاعر، وقالت: بأنها ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سعداء بالحصول على المركز الثاني هذا العام، وهذا يؤكد إصرار الجمعية على التميز والعمل وفق استراتيجية مبنية على التدخل المبكر في حياة الأطفال من خلال تطوير مهاراتهم العلمية والعملية والرياضية لتمكينهم من تحقيق ذواتهم.

ولأنه الجمعية الأولى التي تم تسجيلها تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عام 1383هـ ،وتنحصر خدماتها وبرامجها على جنوب جدة، حيث بلغ عدد المستفيدين الحاليين من برامجها اكثر من”2185″، مستفيدا، وقالت الشاعر، بأن الجمعية حققت معايير الفوز للمرة الثانية على التوالي، ففي عام 2018م، حصلت الجمعية النسائية الأولى على المركز الثالث لتميزها بالأهداف الاستراتيجية التي عكست الرؤية والرسالة بشكل واضح، والتنوع في أعمار مجلس الإدارة، التطوير الإداري للموارد البشرية، وبرامج تحفيزية لتطوير الموظفين وسلم رواتب واضح، وعبرت عن شكرها لمؤسسة الملك خالد الرائدة في تحفيز المنظمات غير الربحية على التميز والتنافس في جودة الخدمات وتطويرها واتباع استراتيجيات واضحة وأهداف محددة، كما تقدمت بالشكر لصاحبة السمو الأميرة موضي بنت خالد آل سعود على دعمها المستمر للأولى.