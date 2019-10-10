بالصور.. النصر يواصل تدريباته بمشاركة جوليانو

نواف السالم(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الخميس، تدريباته اليومية على ملعب الرمز.

وانطلقت تدريبات الفريق في الصالة الرياضية المغلقة، ثم أجرى المدرب روي فيتوريا تدريبات الياقية متنوعة.

وقسم فيتوريا اللاعبين لأربع مجموعات أجرى لهم تدريبات تكتيكية متنوعة، واختتم التدريبات بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

كما شهدت تدريبات اليوم مشاركة البرازيلي جوليانو.

ويحتل النصر المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 8 نقاط.