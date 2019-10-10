الأخضر يتصدر مجموعته بثلاثية في شباك سنغافورة

ماجد محمد(صدى):

تصدّر المنتخب الوطني الاول لكرة القدم، مجموعته في التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس الآمم الآسيوية 2023، بفوزه على سنغافورة بثلاثة أهداف دون رد.

وأحرز عبدالفتاح عسيري الهدف الأول للأخضر في الدقيقة 28، وفي الشوط الثاني عزّز عبدالله الحمدان تقدم المنتخب في الدقيقة 61، وبعدها بـ 6 دقائق سجّل عسيري الهدف الثاني له والثالث للمنتخب في المباراة.

وارتفع رصيد الأخضر إلى 4 نقاط في المركز الأول، يليه سنغافورة في المركز الثاني بنفس الرصيد.