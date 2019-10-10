فينجر: هازارد لا يمكنه تعويض الريال عن رونالدو

ماجد محمد(صدى):

أكد الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي، أن البلجيكي إيدين هازارد لا يمكنه تعويض ريال مدريد عن رحيل كريستيانو رونالدو.

وقال فينجر: « هازارد هو نجم ريال مدريد الجديد، لكنه لن يكون قادرًا على ملء الفراغ الذي تركه كريستيانو، لن يستطيع مثلًا أن يسجل 50 هدفًا في الموسم».

وأضاف: «يجب البحث عن مهاجم قادر على تسجيل الأهداف، مع تقدم كريم بنزيما -32 عامًا- في العمر، ويجب أن يكون هناك مهاجم أصغر في السن، لمجاورة هازارد».

وتابع عن هازارد: «إنه لاعب استثنائي، ينقصه بعض الوقت، حتى يستطيع أن يقدم ما تعودنا عليه منه، سيكون هازارد حل مؤقت لمشاكل مدريد».

وسجّل هازارد، هدفه الأول مع الرياض في شباك غرناطة، وذلك في منافسات الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في المباراة التي انتهت بفوز الملكي 4-2.