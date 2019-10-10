«صحة الرياض » تنفذ ورشة عمل لرفع كفاءة الخدمة المقدمة لمرضى الرعاية المديدة

محمد السعران(صدى):

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ، وبالتعاون مع التجمع الصحي الأول ، ورشة عمل لرفع كفاءة الخدمة المقدمة لمرضى الرعاية المديدة .

واوضح مدير ادارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة سعد الحمير أنه تم افتتاح أول ورش العمل ، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمة المقدمة لمرضى الرعاية المديدة ، وتستهدف منسوبي الكادر الصحي (التمريض) في المستشفيات الطرفية ، وذلك لمدة ثلاثة أيام في مستشفى الملك خالد بالخرج بعنوان : “رفع كفاءة الخدمة المقدمة لمرضى الرعاية المديدة ”

ونوه الحمير أنه سوف تعقد بإذن الله اربع ورش علمية أخرى في المستشفيات الطرفية في منطقة الرياض ، وتستهدف منسوبي التمريض في المستشفيات الطرفية لتقديم أفضل خدمة لمرضى الرعاية المديدة تماشيا مع أهداف الصحة الاستراتيجية بتحسين جودة الخدمة المقدمة.

و ذلك بتضافر الجهود بين كل من إدارة التأهيل الطبي و الرعاية المديدة و إدارة التمريض ، و إدارة الرعاية الصحية المنزلية ، و إدارة الشؤون الأكاديمية و التدريب بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ، و إدارة التعليم والتطوير التمريضي بمدينة الملك سعود الطبية.

وقدم الحمير شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبد العزيز التويجري على دعمه المستمر ، والمتواصل وبما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين ، وكذلك لمساعد المدير العام للخدمات العلاجية د. علي الجمعه على متابعته الحثيثة لأنشطة وفعاليات ادارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة .