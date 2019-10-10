بالفيديو..الأحيدب: 35% من سعر الدواء الأساسي يذهب إى « الوكيل » و« الصيدليات »

علي القحطاني(صدى):

أكد الكاتب المهتم بالشأن الصحي محمد الأحيدب، على أن الدواء لا يُقارن بالسلع الترفيهية، والأمن الدوائي قضية استراتيجية، والوكيل الذي لا يدخل مناقصة حكومية للتحايل يجب أن يحرم من هذه الوكالة.

وقال الكاتب خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” : نحن أمام “جشع” واضح من وكلاء وشركات الأدوية! لا يمكن أن تضع أمن الوطن الدوائي في يد شركات عائلية، وأطالب بأن تتحول شركات الأدوية إلى “شركات مساهمة”، مؤكدًا أن 35% من سعر الدواء الأساسي يذهب إى “الوكيل” و”الصيدليات”.

وأضاف : الشركات العالمية المنتجة للأدوية تسعر الدواء حسب وضع الدولة الاقتصادي، وتبيع لـ السعودية بسعر أعلى من الكثير من دول العالم.