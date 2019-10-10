بالفيديو.. نانسي عجرم تعلق على مشاركتها في « موسم الرياض » : « متشوقة كثيرًا »
ردت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على ترحيب رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ بها في إحدى حفلات “ موسم الرياض ”.
وكان “ آل الشيخ ” قد نشر مقطع فيديو لنانسي عجرم، قبل مشاركتها في “ موسم الرياض ”، وقال “ زي ما أنتي سعيدة بتواجدك في المملكة، أهل السعودية سعيدين فيك وجمهورك في انتظارك، أهلاً وسهلاً في بلد الخير، وننتظر حفلة منك تكسر الدنيا ”.
وقالت نانسي: “ الشكر الكبير لحضرتكم معالي المستشار على سعيكم الدائم وجهودكم بتقديم أحلى الحفلات، وأنا متشوقة كثيرًا التقي جمهوري بالمملكة العربية السعودية، وإن شاء الله بتكون حفلة من العمر بموسم الرياض، محبتي دايمًا للسعودية والجمهور السعودي ”.
زي ما انتي سعيدة بتواجدك في المملكة اهل السعودية سعيدين فيك وجمهورك في انتظارك … أهلاً وسهلا في بلد الخير 🔥🇸🇦🙏🏻❤️ وننتظر حفلة منك تكسر الدنيا👍 pic.twitter.com/ouEjlye4oP
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 8, 2019
يوسف العسيس[ عدد التعليقات: 379 ] نشر منذ 2 ساعتين
عبر عن نفسك يا تركي ولا تقول الشعب السعودي ..
صدق اللي قال الطيور على اشباهها تقع
الشاعر[ عدد التعليقات: 606 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله لايسعدك وين مارحت
اللهم اهلك من في هلاكة صلاح للاسلام والمسلمين
سويلم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 33 دقيقة
لازم تشوقين لأن الفلوس الي تبي تجيك كثيره