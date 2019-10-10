بالصور.. مصرع وإصابة 10 من عائلة واحدة إثر حادث تصادم على طريق الرياض

محمد بن طحيطح(صدى):

قال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري: باشرت فرق الهلال الأحمر بعسير حادث تصادم على طريق الرياض تندحه بين سيارتين مما أدى إلى عدد من الإصابات والوفيات .

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع في الساعه ١٦:٤٣ عصر اليوم ، توجهت أربع فرق إسعافية في زمن استجابه ٤ دقايق واتضح وجود ثلاث إصابات ، و٧ حالات متوفاه من عائلة واحده .

وأردف: من ضمن الإصابات إصابة خطيرة نقلت لمستشفى الحياه والوطني وإصابتين متوسطة نقلت إلى مستشفى الخميس المدني عن طريق فرق الهلال الأحمر.