ريهانا تهاجم ترامب: الرجل الأكثر اضطرابا في أمريكا

واشنطن(صدى):

شنت المغنية الأمريكية ريهانا، هجومًا حادًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه الرجل الأكثر اضطرابًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت ريهانا في تصريحات صحفية ” يبدو أن الشخص الأكثر اضطرابا في الولايات المتحدة هو الرئيس ” ، أخذه عليه ربطه المنهجي لعمليات إطلاق النار على يد أشخاص بيض باضطرابات عقلية بينما يصف من يرتكبها بأعمال إرهابية.

وأضافت ” توصيف الأمر بطريقة مختلفة تبعًا للون بشرة الفاعل إذلال يكتسي طابع عنصري إلى أقصى الحدود “، مضيفة ” ضعوا عربيا يحمل السلاح عينه في مركز وولمارت عينه ولن يتكلم زونالد ترامب بتاتا عن مشكلة صحة عقلية “.

كما أشارت إلى أنها رفضت إحياء عرض خلال فترة الاستراحة ما بين شوطي نهائي كرة القدم الأمريكية ” سوبر بول ” وهو أكثر الأحداث استقطابًا للمشاهدين وتنظمه رابطة كرة القدم الأمريكية.

وقال ” ترامب ” في وقت سابق، أن الأمراض العقلية كانت وراء المجازر المرتكبة في تكساس وأوهايو على يد بيض.