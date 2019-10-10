احذري.. تقميط طفلك خطر

أميرة خالد(صدى):

يكشف بعض الأطباء، بأن عملية تقميط الطفل تزيد من خطر الإصابة بـ «متلازمة موت الرضّع المفاجئ».

وأوضحت الأبحاث، أن هذا الخطر يرتبط ببعض تقنيات التقميط غير الآمنة كوضع الطفل على بطنه أثناء النوم أو استخدام أغطية سميكة للتقميط أو تقميطه وتغطيته بغطاء أمه إن كان ينام في سريرها.

ووجه الأطباء، نصائح بعدم تقميط الطفل عندما يصبح عمره من شهرين إلى ثلاثة أشهر إن لم يكن قد اعتاد على القماط منذ ولادته.

كما ينصحون بتقميط الطفل منذ الولادة لكي يعتاد على ذلك، واستخدام قطعة قماش خفيفة لتقميطه باستثناء الرأس والكتفيْن مع وضعه على ظهره دائمًا، وتقميطه بلطف لا بإحكام شديد على أن تكون قدماه قادرتين على التحرك أو الانحناء عند منطقة الفخذين بحريّة، وضرورة التأكد من فحص درجة حرارة الطفل بانتظام.