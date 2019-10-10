زيادة الوزن.. تغيرات جسدية تحدث للمرأة بشكل مفاجئ

أميرة خالد(صدى):

تعاني بعض السيدات من التغيرات الجسدية من آنٍ لآخر، خاصةً بعد تجاوز الـ40 عامًا، نتيجة للاضطرابات الهرمونية التي تحدث بالجسم أثناء الحمل أو الدورة الشهرية أو عند بلوغهن سن اليأس.

وقالت راشيل فريدمان، أستاذة الأورام في معهد دانا فاربر للسرطان في بوسطن، إن من أبرز التغيرات التي تطرأ على الثدي ” التورم، وتغير لون الجلد، والطفح الجلدي، ونزول إفرازات من الحلمات ” ، موضحة أنه في حال ظهور أحد هذه الأعراض يجب التوجه إلى الطبيب المختص، لاحتمالية الإصابة بسرطان الثدي.

وتعاني بعض السيدات من التعرض لنزيف مهبلي مفاجئ، خاصةً أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، وقد يصاحبه الشعور بآلامٍ شديدة بالأعضاء التناسلية.

و قد ينذر زيادة الوزن السيدات بخطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية إذا صاحبه بعض الأعراض الأخرى، فالبدانة مع انتفاخ منطقة الخضر يشيران إلى الإصابة بسرطان المبيض، والسمنة مع تورم الساقين وضيق التنفس تدل على الإصابة بفشل في عضلة القلب.

ويشير تورم أحد الساقين إلى الإصابة بجلطة دموية داخل الوريد، وهي حالة مرضية تسمى ” بتجلط الأوردة العميقة “، وكثيرًا ما تصاب النساء بها عند التقدم في العمر أو الإفراط في التدخين أو تناول حبوب الإستروجين دون استشارة الطبيب أو عدم الحركة لفترات طويلة.

وفي حالة استمرار خفقان القلب لمدة تصل إلى 15 دقيقة، خاصةً إذا صاحبه بعض الأعراض الأخرى، مثل ” ضيق التنفس، والإعياء، والدوار، وفقدان الوعي ” ، فهذا يدل على الإصابة بالرجفان الأذيني، وقد تنتقل الجلطة من مكانٍ إلى مكانٍ آخر بالجسم.