 حرقها لأنها تريد الطلاق!

كانبرا(صدى):

أعلنت المحكمة العليا بولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، عن نتائج التحقيقات في مصرع امرأة حرقًا، إذ كشفت أن زوجها هو مرتكب الجريمة.

وأوضحت التحريات، أن زوج المرأة سكب عليها بنزين ثم أضرم فيها النار ما أدى إلى مصرعها؛ فيما جاء تصرُّف الزوج لأنها كانت تريد الانفصال، بسبب نزاعات حول المال وحول التفكير في المستقبل.

وأكد الزوج في أقواله أنها هي من قامت بإحراق نفسها، بعدما أضرمت النيران داخل غرفة النوم.

وقالت النيابة العامة: « حالة السيدة كور العقلية كانت تتضارب مع رغبتها في إيذاء نفسها؛ لأنها وفقًا للتحقيقات كانت إيجابية وتشعر بالارتياح تجاه المستقبل ».

وأضافت : « قبل يوم من الحادث وقع جدال بين كور وزوجها لنفاد حسابه المصرفي، حيث لم يتبقَ لديه سوى 95 دولارًا أمريكيًا، وأخبرته أنها لم تساهم بأموالها مجددًا، وستعيش حياتها بدونه ».

من جانبه، كشف بيتر مايتز متخصص في الحروق في شهادته أمام المحكمة، أن إصابات المرأة تشير إلى سكب المادة الحارقة عليها من قبل شخص آخر.