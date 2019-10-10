ألمانيا تُحبط عملًا إرهابيًا شبيهًا لمذبحة مسجدي نيوزيلندا

وكالات(صدى):

نجت ألمانيا من مذبحة مخطط لها في يوم الغفران اليهودي، إذ أعلن المدعي العام الألماني بيتر فرانك، أن منفذ إطلاق النار في مدينة هالة (شرق)، كان يخطط لارتكاب مذبحة عند الكنيس اليهودي في هذا اليوم.

وصرّح المدعي العام الألماني، بأن مرتكب الهجوم «ألماني الجنسية ويدعى ستيفان بي، وكان يخطط لتنفيذ مذبحة وعرضها مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي لخلق جدل عالمي».

وتابع: «كان بسيارته نحو 4 كيلوغرامات من المتفجرات»، مؤكدًا أن التحقيقات ستكشف كيفية حصول المتهم على المواد الخام التي مكنته من تصنيع متفجرات داخل منزله.

وكانت الشرطة الألمانية قد ألقت القبض على شخص واحد، متهم في الهجوم على الكنيس اليهودي في هالة، بعد إعلانها فرار منفذين آخرين في سيارة.