أول سائح أمريكي يزور حفر الباطن ويتناول العشاء مع المواطنين

علي القحطاني(صدى):

شهدت محافظة حفر الباطن زيارة أول سائح كريستوفر من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث زار عددًا من الأماكن في المحافظة برفقة أحد رجال الأعمال.

وقال المرافق للسائح: قمت بمرافقة السائح وإطلاعه على الجزء الكبير من الثقافة السعودية والعربية بشكل عام، ورافقته إلى البر للتعرف على الإبل التي تعتبر مدعاة للفخر عند المواطن العربي التي يحافظ عليها لما تمثله من تراث.

وأضاف: تجولت مع كريستوفر في أنحاء حفر الباطن ومن ضمن الأماكن التي زرناها متحف كشتة كما تناول العشاء بحضور جمع من المواطنين تبادل خلالها الأحاديث متعرفًا على العادات والتقاليد السعودية.