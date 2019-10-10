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بالفيديو.. سيدة تستغيث من العدوان التركي على سوريا: حرام عليكم أطفالنا

بالفيديو.. سيدة تستغيث من العدوان التركي على سوريا: حرام عليكم أطفالنا
دمشق(صدى):

يستغيث السوريين من الانتهاكات والعدوان التركي بحقهم، وذلك في الوقت التي تواصل فيه تركيا زحفها على شمال شرق سوريا.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، لسيدة كردية نازحة تستغيث من قمع تركيا وتلوح بطفلة صغيرة في يدها، مستنجدة بالمجتمع الدولي.

وقالت السيدة في الفيديو: ” أين أمريكا ودول العالم، حرام عليكم أطفالنا في خطر “.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 468 ] نشر منذ 11 دقيقة

اسأل الله ان يفرج هم كل مسلم مغلوب على امره
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
يوم الصحابة حق الاسلام ماضاع

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