بالصور.. مصرع مواطن شاب إثر سقوطه في منحدر جبلي بفيفاء

تركي السالم(صدى):

توفي شخص إثر سقوطه في منحدر جبلي، صباح اليوم الخميس، شرق محافظة فيفاء.

وتفصيلًا، صرّح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان، بيشي الصرخي، بأن غرفة العمليات بالمنطقة تلقت بلاغًا على الرقم ٩٩٧، في الساعة 8:03 صباح اليوم الخميس، يفيد بسقوط شخص في منحدر جبلي، بموقع الكرس التابع لمحافظة فيفاء.

وأفاد بأنه تم على الفور توجيه فرقة إسعافية إلى موقع سقوط الشخص، حيث تم انتشاله عن طريق فرق الدفاع المدني، وقامت الفرقة الإسعافية بالكشف عليه وتبيّن أنه توفي.

وتابع: نقل الجثمان إلى مستشفى فيفاء العام، لإيداعه ثلاجة الموتى، والمتوفّى سعودي الجنسية ثلاثيني.