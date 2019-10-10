سيارات بوغاتي تشيرون تتحول إلى مرآة عاكسة

باريس(صدى):

حصلت إحد سيارات بوغاتي تشيرون، على أغرب تغليف لتجذب الأنظار نحوها بشكل إضافي مع هيكل خارجي باللون الفضي اللامع مثل المرآة المنعكسة، حيث أصبح تغليف السيارات بالكروم اللامع موضة.

وتعتمد السيارة الأسطورية الخارقة على محرك W16 سعة 8 لترات مع أربعة شواحن توربينية يصدر منه قوة 1479 حصان (1500 حصان أوروبي PS) و 1600 نيوتن.متر من عزم الدوران.

وتستطيع السيارة الوصول إلى سرعة 100 كم/س بعد إنطلاقها من السكون في 2.4 ثانية، وتتسارع من 0 إلى 200 كم/س خلال 6.1 ثانية، ومن 0 إلى 300 كم/س في 13.2 ثانية ، ومن 0 إلى 400 كم/س في 32.6 ثانية.