دراسة جديدة : النوم على الجانب الأيمن في السرير قد يعني أنك أذكى

أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة أمريكية جديدة ، أن هناك فروقات يمكن دراستها بين النوم على جانبي السرير ، فالأشخاص الذين ينامون على الجانب الأيسر من السرير يعتبرون أنفسهم أكثر ذكاء وعقلانية عن غيرهم ، ففي الدماغ والناس الذين ينامون على الجانب الأيمن من السرير يعتبرون أنفسهم أكثر اهتماما بالفن والموسيقى والإبداع.

والدراسة شملت 2000 أمريكي، وخلصت إلى نتائج طريفة منها : الذين ينامون على الجانب الأيسر من السرير أكثر ميلا للموسيقى القديمة وأفلام الدراما ، الذين ينامون على الجانب الأيمن من السرير أكثر ميلا لموسيقى الروك والحركة وقص النكات ، وهذا قد يتفق مع الفكرة الأولى التي تجعل الفئة الأولى عقلانية أكثر والثانية محبة للإبداع والحرية.

حسب الدراسة نفسها، فقد ذكر الأمريكيون الذين شاركوا في سبر الآراء أن السبب الرئيس الذي يجعلهم يختارون جانبا معينا من السرير هو :

40 % : اختيار الجانب الأسهل عليهم للخروج من السرير.

31 % : لأن الشريك يحب الجانب الآخر من السرير.

25 % : لأن ذلك المكان في السرير هو الأنسب لمشاهدة التلفاز.