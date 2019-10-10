حادث تصادم بعمود إنارة ينتج عنه إصابة 2 بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغاً عن حادث تصادم بعمود إنارة في تمام الساعة 13:41 على الرقم الموحد ( 997 ) الموقع بلجرشي – طلوع بني هلال بتجاه الحميد .

وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني انه تم توجيه فرقة اسعافية من الهلال الأحمر لموقع الحادث.

وأضاف: نتج عن الحادث إصابتين خطيرتين إحداهما بليغة وتم التعامل معها من قبل الفرقة الإسعافية ونقلت عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي والإصابة الاخرى نقلت عن طريق إسعاف الصحة.