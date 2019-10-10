أوزباكستان يكتفي بخماسية في شباك اليمن

ماجد محمد(صدى):

اكتسح منتخب أوزباكستان، نظيره اليمن، بخماسية نظيفة، في مباراتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر عام 2022 وكأس الآمم الآسيوية التي ستجرى في الصين عام 2023.

وافتتح سانجار كوديركولوف الأهداف مبكرا لأوزبكستان في الدقيقة الثانية، فيما أضاف زميله إلدور شومورودوف الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، سجل دجامشيد اسكنداروف وإسلوم توختاخوجاييف الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 53 و72، في حين أحرز إيجور سيرجييف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 90.

وأحرز أوزباكستان أول 3 نقاط له من مباراتين ليحتل المركز الثاني مؤقتًا، فيما تجمد رصيد المنتخب اليمني عند نقطتين من ثلاث مباريات في المركز الرابع مؤقتا.