« الغرف السعودية »تحذر من الاستثمار في تركيا أو السفر إليها

عادل الحربي(صدى):

حذّرت الغرف السعودیة، اليوم الخميس، من الاستثمار في تركیا أو السفر إلیھا، لعدم وجود أمان وضمان لأي استثمار.

وقال رئیس مجلس الإدارة الدكتور سامي العبیدي : ” ننصح بعدم الاستثمار فيتركیا لعدم وجود أمان وضمان لأي استثمار لتخبط قیادة صاحب القرار أردوغان وتبعیته الحزبیة المقیتة، وما یقوم به دلیل على أجندته الحزبیة “.

وأضاف العبیدي : كنا نأمل في إقامة علاقة اقتصادیة بین القطاع الخاص السعودي وتركیا ، ولكن ممارسات الحكومة التركیة تفتقرإلى المھنیة والمسؤولیة تجعلنا أمام مسؤولیة توعیة الاستثمارات السعودیة بعدم التورط في ظل ممارسات قیادة تركیا غیر المسؤولة.

ویأتي ذلك في سیاق ما یتعرض لھ سیاح سعودیون بشكل متكرر من سرقات واختطافات وعملیات نصب واحتیال.