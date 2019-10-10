وفد أوراوا الياباني يزور ملعب جامعة الملك سعود

طلال الغامدي(صدى):

قبل لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، قام وفد من نادي أوراوا الياباني، بزيارة ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

يذكر أن الملعب سيحتضن مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، حال تأهل فريقي أوراوا والهلال المرجح وفقًا لنتيجتي مباراتي ذهاب دور الأربعة.

ويتكون الوفد الياباني من أربعة أشخاص، وقد أطلع على مقر السكن الذي تعتزم البعثة اليابانية المكوث به، وبعض معالم مدينة الرياض.

الجدير بالذكر أن أن أوراوا سيواجه جوانزو الصيني في إياب الدور نصف النهائي بعد فوزه بالذهاب بهدفين نظيفين، فيما يلاقي الهلال السد بعد التغلب عليه بأربعة أهداف لهدف واحد.