في محاولة للفرار.. تركيا تقصف سجن يضم أخطر مقاتلي داعش

دمشق(صدى):

وجهت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، اليوم الخميس، اتهامًا واضحًا إلى تركيا بقصف سجن يضم عددًا كبيرًا من المقاتلين التابعين لتنظيم داعش الإرهابي من أكثر من 60 دولة؛ بهدف مساعدتهم على الفرار.

وأوضحت الإدارة أن القصف تم مساء الأربعاء، واستهدف جزءًا من سجن جركين في مدينة القامشلي، مؤكدًا أن هذه الهجمات التركية على سجون تضم إرهابيين من التنظيم ستؤدي إلى كارثة قد لا يتمكن العالم من التعامل مع تبعاتها.

وأضافت في بيان لها، أن هذا السجن يحوي أخطر المجرمين الذين مارسوا أثناء تواجدهم ضمن صفوف داعش شتى أنواع الإجرام والإرهاب بحق الشعب السوري والعالم أجمع، قائلًا «هذا الاستهداف يضع العالم أمام مسؤولياته».

وفي سياق منفصل، تقف جميع الدول العربية ومعظم الدول الغربية في وجه تركيا؛ لوقف عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا، والتي تعد انتهاكصا في حق الشعب السوري وتهدد بعودة داعش من جديد.