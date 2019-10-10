بعد قبضه على شيخ من الأسرة الحاكمة.. تكريم ضابط كويتي لتفانيه في العمل

خالد الظفيري(صدى):

على خلفية قيام ضابط كويتي بالقبض على شيخ من الأسرة الحاكمة، كرّم وزير الداخلية الكويتية الشيخ خالد الجراح الصباح هذا الضابط لتفانيه في العمل.

وتفصيلًا، ألقى الضابط صالح الراشد القبض على الشيخ عبدالله سالم الأحمد الصباح، أمس الأربعاء، بتهمة الإساءة والإهانة للضابط، بعد انتشار مقطع صوتي يؤكد الواقعة.

وجاء في المقطع الصوتي سؤال الشيخ عبدالله سالم عبدالله الأحمد الصباح، عن سبب رفضه تمرير معاملة سيارات وطرده أطراف المعاملة من مكتبه.

وأوضح الضابط أنه رفض المعاملة كونها وكالة لا يوجد بها بيع وشراء، وأصر الشيخ على أنه صاحب الوكالة، في حين أصر الضابط على ضرورة اكتمال بنود المعاملة قانونيًّا.

وقال الشيخ: « إنه سيحيله للتحقيق.. المرة الثانية إن مر عليك اسم أي شيخ، تخلص المعاملة غصبن على راسك، يلا لالعن ابوك على ابو اللي يابك تفو عليك ».