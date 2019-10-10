باعة متجولين يبيعون مادة مخدرة للأطفال أمام مدرسة ببيش

أبها(صدى):

كشف مدير مدرسة أبي هريرة الابتدائية بمحافظة بيش، أن هناك باعة متجولين يبيعون للأطفال مادة مخدرة.

وحذر مدير المدرسة، أولياء الأمور من هؤلاء الباعة، إذ أكد أنهم يدمجون «شمة» بمواد أخرى ويبيعوها للأطفال أمام المدرسة.

وأفاد بأن المدرسة اكتشفت ذلك بعد تحليلها عينة من هذه المواد، وأبلغت الجهات المعنية، بحسب «عكاظ».