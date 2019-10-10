بعد إقالة إيفانكوفيتش.. أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الأهلي

ماجد محمد(صدى):

تضم قائمة الأسماء المرشحة لتدريب النادي الأهلي خلفًا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، العديد من الأسماء الأجنبية الساطعة.

وكشفت تقارير عن أبرز الأسماء المرشحة لتدريب الأهلي، وهو الكرواتي زلاتكو المدير الفني لمنتخب كرواتيا؛ لخبرته السابقة في الدوري المحترفين مع الهلال والفيصلي.

ورشح الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة، «زلاتكو» لتدريب الأهلي، خاصة بعد تقديمه مسيرة مميزة مع منتخب كرواتيا ونجح في قيادته إلى نهائي كأس العالم.

وأعلن الأمير منصور بن مشعل، إقالة برانكو وتكليف صالح المحمدي مدرب الفئات السنية بتولي المسئولية مؤقتًا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.