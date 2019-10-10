بالفيديو.. « الأرصاد » توضح تفاصيل إعصار جازان القمعي

تركي السالم(صدى):

علقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول إعصار جازان.

وأكدت «الأرصاد» في بيان لها، أن الحالة التي ظهرت مساء أمس الأربعاء، تُصنف كإعصار قمعي ضعيف لا يتكرر حدوثه بشكل دائم.

ومن جانبه، أكد مدير عام الأرصاد بمنطقة جازان محمد القناعي، أن هذه الحالة حدثت على بُعد مسافة 1 كيلو عن الساحل بمحافظة بيش ونواحي مدينة جازان للصناعة الأساسية والتحويلية.

وأوضح «القناعي» أن هذا الإعصار القمعي عادة ما يرتبط حدوثه بالعواصف الرعدية الشديدة، لافتًا إلى أنها تحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محددة وسبق حدوثها في منطقة جازان ومناطق أخرى مجاورة خاصة داخل البحر.

كما أشار إلى أنه بالرغم من كونها ظاهرة تعد ضعيفة ومحدودة التأثير إلا أنها يجب على الجميع عدم الاقتراب منها، بالإضافة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات.