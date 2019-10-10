بالفيديو.. فتاة تقبل « مهند الحمدي » بشكل مفاجئ

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو مقدم البرامج والممثل السعودي مهند الحمدي خلال مشاركته في إحدى الفعاليات وهو يقف إلى جانب شابة من منظمات الحدث قامت بتقبيله بشكل مفاجئ.

وأثار مقطع الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث رأى بعض المتابعين أنه اعتاد ذلك.

والجدير بالذكر أن الفنان يظهر حالياً في مسلسل ” جمان ” الذي يعرض على شاشة MBC1 إلى جانب كل من نور الغندور وفوز الشطي وهدى صلاح ومحمد الدوسري وليالي دهراب وعبدالله التركماني وفاطمة الطباخ وفاطمة الحوسني وأحمد الهزيم.