بالفيديو.. فتاة تقبل « مهند الحمدي » بشكل مفاجئ
أظهر مقطع فيديو مقدم البرامج والممثل السعودي مهند الحمدي خلال مشاركته في إحدى الفعاليات وهو يقف إلى جانب شابة من منظمات الحدث قامت بتقبيله بشكل مفاجئ.
وأثار مقطع الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث رأى بعض المتابعين أنه اعتاد ذلك.
والجدير بالذكر أن الفنان يظهر حالياً في مسلسل ” جمان ” الذي يعرض على شاشة MBC1 إلى جانب كل من نور الغندور وفوز الشطي وهدى صلاح ومحمد الدوسري وليالي دهراب وعبدالله التركماني وفاطمة الطباخ وفاطمة الحوسني وأحمد الهزيم.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29393 ] نشر منذ 6 ساعات
ولماذا الغضب ؟ هذا شي يعتبر عادي عند الفنانيين والممثلين ثم هي من اراد السلام عليه
على فكره هذه الحركه لا تعتبر قبله لان القبله معروف طريقتها
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2129 ] نشر منذ 3 ساعات
هذه ليست بوسة ذا سلام طبيعي.
مسلط[ عدد التعليقات: 1022 ] نشر منذ 3 ساعات
اهب ياشم اثريك منت هين
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1264 ] نشر منذ 1 ساعة
اللي يحبون ان تشيع الفاحشة بيننا اقول لهم بوسو وقبلوا وخلوكم فري انتم واهاليكم وثقوا تماما ان الله عليكم رقيب وهو من يثيب وهو من يعاقب. الجنة تبي والنار تبي.
الله يرحم حالنا
مبروك[ عدد التعليقات: 2407 ] نشر منذ 44 دقيقة
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