شاب يقتل خطيبته وينتحر بعد فقدانه وظيفته

لندن(صدى):

قتل مطور تقني (33عامًا) خطيبته بعد فقدانه وظيفته، إذ ألقاها من النافذة في الطايق الثامن ثم انتحر.

وتفصيلًا، شهدت لندن حادثة مأساوية للثنائي إذ أن المطور التثني كان يعاني من الاكتئاب بسبب فقدان وظيفته، فيما كانت خطيبته قد فقدت عملها لكنها وجدت عملًا آخر بشكل سريع.

وفي يوم الحادثة، وقع جدال بين الثنائي داخل شقته فصفعها في وجهها، ثم فتح النافذة على أوسع نطاق ممكن ودفعها خارج النافذة، ثم انتحر.

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة كانت تحاول يائسة، مساعدة خطيبها في علاج إصابته بالتدهور الذهني بسبب فقدان وظيفته.