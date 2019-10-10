منى الغضبان تتقدم ببلاغ ضد خالد يوسف لتسريبه فيديو إباحي لهما
كشف المحامي المصري عمرو عبدالسلام ، محامي سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان، أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد المخرج خالد يوسف، بسبب تسريبه فيديو خاصًا، رغم وجود علاقة زواج بينهما ، مؤكداً أن تلك التسريبات ألحقت بها أضرارًا جسيمة في مجتمعها وفي عملها والأشخاص المحيطين بها، في داخل مصر وخارجها.
وأضاف المحامي ، أن الغضبان تزوّجت خالد يوسف بضعة أشهر، منذ وقت طويل، مؤكدًا أن الفيديو الذي تم تسريبه جرى تصويره إبان فترة الزواج، لذا سيقوم بتقديم بلاغ للنائب العام، لاتخاذه الإجراءات القانونية ضد خالد يوسف.
يذكر أن النيابة العامة، كانت قد قررت حبس منى الغضبان؛ لظهورها في فيديو جنسي مع المخرج الشهير خالد يوسف بتهمة التحريض على الفسق والإعلان عبر وسائل الإنترنت. ثم تم إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29409 ] نشر منذ 13 ساعة
الحرمه مو بطاله شكلها مهضوم
لكن المخرج عامل فيها فحل كم قضيه جنسيه مرفوعه عليه ثم لماذا يصور افعاله المشينه
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 10 ساعات
هاذا هو حال الوسط الفني وما خفي كان اعضم
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 10 ساعات
لو عددنا فضائح الوسط الفني الوسط الفاجر لوجدناها مليئة بالجنس والمخدرات والمشكله ان اعمالهم تعرض علي الشاشات العربية لابد من كشف حقيقتهم العفنه امام ابنائنا وبناتنتا كي لايعجبو بهم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43752 ] نشر منذ 9 ساعات
خيبكم الله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43752 ] نشر منذ 9 ساعات
خيبكم الله
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1265 ] نشر منذ 5 ساعات
اسمع 😲 ولها وجه ترفع دعاوي. لعنبوها شرم…ة وبجحه. والله هذي يفترض ما تطلع من ال جن يخلونها تخيس هي والخربانات الثانيات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84248 ] نشر منذ 50 دقيقة
نسأل الله الستر والعفو والعافيه .. آمين ,,