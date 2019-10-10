منى الغضبان تتقدم ببلاغ ضد خالد يوسف لتسريبه فيديو إباحي لهما

القاهرة(صدى):

كشف المحامي المصري عمرو عبدالسلام ، محامي سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان، أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد المخرج خالد يوسف، بسبب تسريبه فيديو خاصًا، رغم وجود علاقة زواج بينهما ، مؤكداً أن تلك التسريبات ألحقت بها أضرارًا جسيمة في مجتمعها وفي عملها والأشخاص المحيطين بها، في داخل مصر وخارجها.

وأضاف المحامي ، أن الغضبان تزوّجت خالد يوسف بضعة أشهر، منذ وقت طويل، مؤكدًا أن الفيديو الذي تم تسريبه جرى تصويره إبان فترة الزواج، لذا سيقوم بتقديم بلاغ للنائب العام، لاتخاذه الإجراءات القانونية ضد خالد يوسف.

يذكر أن النيابة العامة، كانت قد قررت حبس منى الغضبان؛ لظهورها في فيديو جنسي مع المخرج الشهير خالد يوسف بتهمة التحريض على الفسق والإعلان عبر وسائل الإنترنت. ثم تم إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه.