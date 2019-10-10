أزمة حمدالله تتصاعد ومساعد مدرب المغرب يُكذبه

ماجد محمد(صدى):

تستمر الأزمة بين الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله والإدارة الفنية لمنتخبه الوطني، بشأن استبعاده من معسكر المنتخب.

وكان حمدالله قد نفى وجود أي اتصال من الجهاز الفني أو اتحاد الكرة المغربي معه من أجل الانضمام إلى معسكر المنتخب.

ودفع هذا التصريح مصطفى حجي مساعد المدرب في الجهاز الفني لمنتخب المغرب، لتوضيح الأمر، إذ أكد أنه تواصل معه أكثر من مرة، وفي مرات عدة لم يكن هاتفه يجيب.

وأضاف: «في آخر اتصال معه، نقلت له اهتمام خاليلوزيتش به، وأنه من ضمن اللاعبين الذين يمكن الاعتماد عليهم مستقبلا بشرط أن يتطور ويستعيد مستواه التهديفي الذي كان عليه في الموسم المنصرم.

وكشف مصطفى حجي، أن حمدالله أخبره بعدم جاهزيته لتلبية أي دعوة، لأن لديه بعض المشاكل.

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