كريستيان إريكسن يغير خطة انتقاله إلى ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، عن خطة الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط نادي توتنهام الإنجليزي، لتأجيل عملية انتقاله إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

ويذكر أن تقارير صحفية قد كشفت أن ريال مدريد قد يتعاقد مع إريكسن في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، يناير 2020، مقابل 30 مليون يورو.

وقالت التقارير اليوم الخميس، إن إريكسن، يفضّل الانتقال إلى ريال مدريد، مجانًا، بعد نهاية الموسم، وهو ما يتيح له فرصة الحصول على راتب أفضل في ناديه الجديد.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب إريكسن مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، ما سيتيح له الرحيل مجانًا حينها، لكن إدارة توتنهام تفضل بيع اللاعب شتاءً للحصول على الأموال، وتجنب رحيله المجاني.