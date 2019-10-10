طريقة استخدام زيت جوز الهند كعلاج طبيعي للبواسير

أميرة خالد(صدى):

قال مختصون في العلاج الطبيعي ، يحتوي زيت جوز الهند على العديد من الخصائص والفوائد الصحية التي يمكن أن تساعد في علاج البواسير، حيث يتميز بخصائص مضادة للالتهابات والتورم، فضلاً عن دوره في مكافحة الجراثيم، وبالتالي يساعد على شفاء البواسير بشكل أسرع، ويخفف الإمساك الذي يعتبر أحد الأسباب الشائعة للبواسير.

وأشاروا إلى أنه هناك عدة طرق لاستخدام زيت جوز الهند في علاج البواسير سواء بالفم أو بشكل موضعي، وتتمثل في:

إضافة زيت جوز الهند في النظام الغذائي، حيث يمكن استعماله في الطهي أو رش معلقة صغيرة منه على الخبز المحمص بجانب زبدة الفول السوداني أو إضافته على الفشار.

خلط زيت جوز الهند مع العسل، واستخدامه باستمرار كعلاج موضعي للبواسير عن طريق تبليل قطعة من القطن في هذا الخليط، ووضعها على المنطقة المصابة، وينصح باستخدامه عدة مرات يومياً حتى تهدأ الأعراض.

إضافة ربع كوب من زيت جوز الهند عند الاستحمام حيث يعتبر الماء الدافئ وزيت جوز الهند مهدئات يمكنها أن تساعد في تقليص البواسير وتخفيف الأعراض بالإضافة إلى أن زيت جوز الهند يساعد في نعومة وملمس البشرة.