قطر تواصل تخبطها وتدعم العدوان التركي على سوريا

نايف السالم(صدى):

أعلنت قطر في قرار اعتبره البعض بـ«البجاحة والخسة»، دعمها للعملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال شرق سوريا، والتي ترفضها جميع الدول العربية.

وبينما اعتبرت المملكة وجامعة الدول العربية وأمريكا وعدد من الدول الغريبة هذه العملية «عدوان تركي على سوريا»، إلا أن وزير الدفاع القطري خالد العطية أعلن بكل صراحة مساندة بلاده لهذه العملية.

وكشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن موقفها في وقت سابق، مهددة بفرض عقوبات على تركيا حال استمرارها في العملية العسكرية شمال شرق سوريا.

كما طالب الاتحاد الأوروبي، تركيا بالعدول عن هذه العملية، فيما أعرب حلف الناتو عن تخوفه من هذه العملية داعيًا أنقرة إلى تجنب التصعيد ووقف العمليات الحربية.

اقرأ أيضًا: