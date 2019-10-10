رد « تعليم عنيزة » على مقطع لقائد حافلة مدرسية يطمئن على حياة الطالبات
قدّمت إدارة تعليم محافظة عنيزة، الشكر لسائق حافلة ابتدائية بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يحرص على سلامة الطالبات.
وأظهر مقطع فيديو، حرص قائد حافلة مدرسية على حياة الأطفال وتعامله معهم بأبوية أثناء العودة من المدرسة.
من جانبها، بادر «تعليم عنيزة» بتوجيه الشكر لسائق الحافلة الابتدائية رشيد الشحيتان، لحرصه على التأكد من سلامة الطالبات ودخولهن منزلهن بسلام.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 29408 ] نشر منذ 13 ساعة
يستاهل الشكر والثناء على ما قامه به تجاه الاطفال
Nasser[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 11 ساعة
اليوم ١١/٢/١٤٤١ تم دهس أحدا الطالبات أثناء نزولها من الحافلة و هروب السائق بدون تقديم اي مساعدة الحادثة حصلت في شرق الرياض الساعة ٢ ١ بعد الظهر