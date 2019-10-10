25 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين بقوات الدفاع الجوي

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الدفاع عن توفر عدد 25 وظيفة إدارية “للرجال، النساء” بقوات الدفاع الجوي بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية للحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية).

ودعت الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: هنا

وطالبت المتقدمين باتباع عدة خطوات منها أولا.. الدخول على نظام التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية ، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية .

ثانيا.. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب .

ثالثا.. يتم تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــه) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها ومن ثم حفظ الطلب .

رابعا.. على كل (متقدم/ــه) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة (رجال / نساء).