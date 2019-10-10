غوارديولا: نجم مانشستر لن يرحل بأي ثمن

نواف السالم(صدى):

علق الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على إمكانيات النجم الشاب فيل فودين صاحب الـ 19 عامًا، مراهنًا عليه في المستقبل.

وأكد «غوارديولا» في تصريحات صحفية، أن فيل فودين هو اللاعب الوحيد في الفريق الذي ليس للبيع حتى لو توصلوا بمبلغ 500 مليون يورو، قائلًا «فيل لن يرحل إلى أي مكان إنه في سيتي ولن نتعاقد مع أي لاعب في ذلك المركز».

وأوضح أنه يسعى إلى جعل «فودين» خليفة للإسباني دافيد سيلفا، قائلًا «عندما يغادر دافيد سيلفا نعرف جيدًا من يكون ساحرنا الجديد».

كما كتب «غوارديولا» في كتابه «فريق الأحلام» الذي يصدر قريبًا حول النجم الشاب: «كبر معنا إنه لاعب منا وسيكون متألقًا وأحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز».

وفضل المدرب الإسباني فيل فودين على جادون سانشو وإبراهيم دياز، ما دفع «سالنشو» للرحيل نحو بروسيا دورتموند و دياز نحو ريال مدريد.

وحتى الآن شارك فيل فودين في 40 لقاء فقط برفقة مانشستر سيتي منذ بداية 2017، سجل خلالها 8 أهداف ولعب هذا الموسم 4 لقاءات.