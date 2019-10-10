9 الآف مواطنة حصلن على جوازات السفر بعد إصدار تعديلات الوثائق

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مديرية الجوازات أن هناك 9 آلاف مواطنة حصلن على جوازات السفر عبر نظام ” أبشر ” الإلكتروني، بعد قرار تعديلات وثائق السفر والأحوال المدنية.

فيما حصلت 5 آلاف مواطنة على جواز السفر، عبر التقديم الورقي في مكاتب الجوازات بمختلف المدن السعودية، وفقًا لما جاء بـ ” العربية . نت ” .

ومن جانبها، قالت نورة الأسمري، مديرة صالة الجواز السعودي للنساء، أن القسم النسائي منذ اكتماله يقدم خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي للمواطنة السعودية.

ويتم ذلك لمن لم تتمكن من إنهاء خدماتها إلكترونيًا عبر بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية ” أبشر ” ؛ لوجود أي عائق يمنع من تجديد الجواز أو إصداره.